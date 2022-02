Massimo Giletti, struggente testimonianza su Lamberto Sposini: "Vita completamente stravolta", le sue condizioni oggi

15 febbraio 2022 a

Massimo Giletti e Lamberto Sposini sono legati da anni da una profonda amicizia. "Andrò a Milano per il suo compleanno, andrò ad abbracciarlo, a vivere una giornata con lui. Mi aspetta ogni volta, lo sento. Un'amicizia che si è consolidata nel tempo. Ci lega la passione per la Juventus, l'amore per l'arte contemporanea. Una volta andammo insieme a Londra alla Tate Gallery per visitare mostre ed esposizioni".

Il giornalista e conduttore di Non è l'arena, su La7, ricorda così Sposini che il 18 febbraio festeggerà il suo 70esimo compleanno. "La nostra amicizia si basava su uno scambio continuo, ci sentivano quasi tutti i giorni. Si è consolidata dopo un momento difficile nella sua lunga carriera in Rai. Era stato allontanato ed io intervenni con l'allora direttore Fabrizio del Noce. Ritornò alla conduzione della Vita in diretta".

Dal 2011 Lamberto Sposini si è ritirato a vita privata a causa di gravi problemi di salute. Ma ha tenuto a precisare Massimo Giletti: "Lamberto non è stato mai abbandonato. La sua ex moglie Sabina Donadio, madre della seconda figlia, sta facendo un lavoro straordinario. Lo sostiene, gli sta vicino, lo accudisce. La sua vita è stata completamente stravolta dalla malattia di Lamberto e da questi anni di dolore", conclude Giletti. "Un esempio di devozione e amore. Andrò a Milano anche per ringraziarla personalmente".

