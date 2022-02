Nicola Porro, un tornado contro Mario Draghi: "Perché non alza il cu*** invece di mandare Di Maio?"

15 febbraio 2022 a

a

a

Nicola Porro ha aperto la rassegna stampa di oggi, martedì 15 febbraio, con le notizie sulla crisi ucraina. L’ombra di un conflitto si è allungata nelle ultime ore, ma in canale diplomatico è ancora aperto e l’impressione è che alla fine si possa arrivare a un’intesa che eviti lo scoppio di una guerra. “I titoli dei giornali sulla situazione ucraina sembrano quelli di un romanzo di Amélie Nothomb, ‘Sussurri e tremori’”, ha esordito Porro.

Video su questo argomento "Quello che non accetteremo mai": Vladimir Putin, il pugno di ferro contro la Nata

“Questo perché sia il Corriere della Sera che Repubblica - ha proseguito - parlano di ‘spiragli’, dato che il ministro degli Esteri russo ha parlato per la prima volta di un accordo possibile. Inoltre il cancelliere tedesco dopo l’incontro a Kiev ha dichiarato che non è all’ordine del giorno l’ingresso dell’Ucraina nella Nato, che è poi il motivo di tutto questo casino. Dagli Stati Uniti invece si tende a drammatizzare, dato che si parla dell’ammassamento di turbe ai confini e di un attacco russo imminente”.

"Non accetteremo mai la Nato lungo i confini": il diktat di Putin (e la resa della Ue). Verso il trionfo dello zar

L’aspetto più interessante per Porro è però quello evidenziato da Domani: “Per quale motivo a Kiev e a Mosca sono andati Macron, Schultz, insomma i grandi del mondo in prima persona, e noi mandiamo Luigi Di Maio? Non voglio fare ironia, ma perché Mario Draghi non alza il c*** e va a vedere cosa sta succedendo o comunque a fare una trattativa? Stiamo parlando della zona in cui passa il 50% delle nostre forniture di gas che dipendono dalla Russia”.

"Siamo finiti nelle mani di Putin". Occidente condannato, Rampini: "Perché quello dello zar è un trionfo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.