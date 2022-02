Otto e mezzo, Antonella Viola contro la Meloni: "Green pass, strizzata d'occhio ai no vax"

15 febbraio 2022 a

"Chiedere immediatamente la sospensione del Super Green pass perché non serve a niente è uno strizzare l'occhio ai no vax". Antonella Viola, in collegamento con Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, colpisce duro Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. "Diciamo le cose come stanno - incalza il direttore dell'Istituto Cittàò della Speranza a Padova -, altrimenti non ci sarebbe alcun motivo per chiedere immediatamente la sospensione di tutte le regole che abbiamo usato finora. Si può rispettare il Cts, che è composto da persone di altissima competenza...".

"Ma è in dismissione anche il Cts - la interrompe Alessandro Giuli, firma di Libero - sembra che anche il governo con la fine dello Stato d'emergenza non ritenga più così urgente tenere in piedi il Cts". "Certo, per il Cts ha dato al governo delle indicazioni su come uscire - sottolinea ancor la Viola -. Il governo ha scelto i suoi esperti e questi sono gli esperti che hanno guidato il Paese nella fase critica e lo guideranno anche in quella di fine dell'emergenza. Ma non c'è ragione per correre in questo momento".

Secondo la Viola, "dobbiamo tenere il punto per proteggere gli ambienti di lavoro, che devono essere dei luoghi sicuri dove i dipendenti non vengono contagiati. Secondo me il diritto alla sicurezza sul lavoro passa anche dal Green pass".

