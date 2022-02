DiMartedì, il sondaggio di Nando Pagnoncelli: ecco il sorpasso storico, Roberto Speranza va a casa?

16 febbraio 2022 a

La preoccupazione da parte dei cittadini nei confronti del Covid è in calo. A spiegarlo Nando Pagnoncelli, sondaggista di Ipsos, in collegamento con DiMartedì. Ospite di Giovanni Floris su La7, Pagnoncelli nella puntata del 15 febbraio ha mostrato i numeri legati alla pandemia. Risultato? Alla domanda "per lei il Covid in questo momento rappresenta una minaccia...?", le cifre sono le seguenti: solo il 29 per cento risponde in maniera affermativa, mentre il 32 per cento e il 34 rispondono rispettivamente "moderata", "limitata". Infine, il 5 per cento dice di non sapere o di preferire non rispondere.

Percentuali che dimostrano un colpo di scena, visto che a metà gennaio chi reputava il virus una minaccia elevata era il 42 per cento. Non solo, perché Pagnoncelli evidenza che sono ad oggi sono maggiormente preoccupate le persone più anziane e che abitano in regioni centro-meridionali. Che sia arrivato il momento di salutare Roberto Speranza dal ministero?

Intanto proprio ieri il ministro ha voluto ribadire che, nonostante l'ottimismo, la "pandemia non è magicamente evaporata, ci siamo ancora dentro come dicono anche dall'Ecdc, ma l'altissimo tasso di vaccinazione e questa nuova variante ci mettono nella condizione di guardare con maggiore fiducia ai prossimi mesi". E ancora: "Siamo arrivati a 1.700 persone in terapia intensiva, ma nei momenti peggiori eravamo arrivati a 4.000 persone. Abbiamo retto grazie a una campagna di vaccinazione straordinaria". Gli occhi sono infatti puntati sulla variante Omicron, perché a detta del ministro "ha provocato più casi nell'ultimo mese e mezzo che in tutta la pandemia".

