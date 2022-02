L'Aria che tira, Alessandra Ghisleri avverte la Meloni: "Pd e FdI si contendono il primo posto, ma..."

16 febbraio 2022 a

a

a

Gli italiani non credono più nella politica che, spesso e volentieri, "viene criticata con facilità". Alessandra Ghisleri, ospite de L'Aria Che Tira su La7, spiega le motivazioni che rendono i cittadini scettici. "Per prima cosa - esordisce in collegamento con Myrta Merlino mercoledì 16 febbraio - gli italiani sono delusi, poi l'italiano medio nel giudicare quello che fa un politico mette sempre l'interesse del politico personale. È questo quello che fa peggio". La sondaggista di Euromedia Research fa l'esempio di Daniela Santanchè criticata sulle concessioni balneari. "Il desiderio della gente è quello di vedere al centro il proprio interesse".

Quirinale, il report di Alessandra Ghisleri: una sconcertante verità su Casini presidente, uno schiaffo agli italiani?

Ma i rimproveri alla politica non sono finiti qui. "Nessuno sta progettando del post-Covid, ecco perché poi la gente diventa severa e giudica il politico, senza sapere che lavora tanto". Anche i sondaggi, a suo dire, "non sono pietre miliari". "Da giorni Fratelli d'Italia e Partito democratico si contendono il primo posto ma si va ad umori, sono esercizi". Solitamente, a detta della Ghisleri, i cittadini giudicano i partiti fino a tre mesi prima dalle elezioni.

Video su questo argomento "Sentite la Ghisleri, ecco che fine farà il movimento no vax": Senaldi, la profezia della donna che non sbaglia mai

Dubbi, quelli sulla crescita di Giorgia Meloni, che la sondaggista aveva già espresso in un'intervista a Libero: "Il grande salto l'ha fatto, considerando che alle Europee di tre anni fa ha preso il 6,4%. Dalla sua c'è la sua coerenza, tuttavia potrebbe avere difficoltà nel dare credibilità ai suoi messaggi, perché poco realizzabili. È l'azione che porta consensi e dimostra che le tue promesse non sono illusorie, i no non sono sufficienti".

"Per la prima volta dal 2018". Ghisleri, sondaggio-coltellata: dove crollano Lega e Salvini dopo il Colle. E la Meloni...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.