L'aria che tira, Mattia Santori cancellato dalla Merlino. In studio c'è Tommaso: cosa spunta sul suo conto

Mattia Santori chi? Anche L'Aria Che Tira archivia la sardina. Al suo posto, nel salotto di fronte a Myrta Merlino, Tommaso Biancuzzi. Il coordinatore della Rete degli Studenti medi viene subito elogiato dalla conduttrice di La7. "Ci tenevo ad averlo - commenta la Merlino nella consueta presentazione - perché da 20enne rappresenta i giovani". E proprio a nome dei ragazzi parla: "Si è detto tanto di noi, ma si è parlato pochissimo con noi. Per questo siamo arrabbiati". Biancuzzi recrimina alla politica l'incapacità di scendere ai "nostri livelli".

"Biancuzzi nuovo leader della sinistra?", chiede a quel punto la Merlino ricordando che alcuni lo hanno definito la nuova sardina. Tra questi proprio Libero. "No, le sardine sono un movimento nato per arginare la destra in Emilia-Romagna, la Rete degli Studenti medi è invece un sindacato con quasi quindici anni di storia alle spalle".

Il nome di Tommaso, giovane della provincia di Padova, è emerso dopo la battaglia contro gli scritti alla prova di maturità. Anche lui, come Santori si proclama su Facebook "studentз e antifascistз, sempre". Ma anche un appassionato della schwa, la scrittura che non discrimina. Proprio come si può vedere in tutti i suoi post sui social.

