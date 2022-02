Tv Talk, Roberto Saviano rivede la sua prima apparizione in tv 16 anni fa: la clamorosa reazione

19 febbraio 2022 a

Siamo a Tv Talk, il programma del sabato pomeriggio in onda su Rai 3. E nella puntata di oggi, 19 febbraio, ospite in studio c'è Roberto Saviano, mister Gomorra, oggi in forza al Corriere della Sera. Il tutto ad Insider, il primo segmento della trasmissione.

E la trovata di TvTalk, bisogna ammetterlo, è di quelle geniali: mostra infatti allo scrittore la sua prima apparizione in assoluto in televisione. Da quel giorno sono passati 16 anni, un sacco di tempo insomma. Quella prima apparizione era a La7, nel salottino delle Invasioni Barbariche, storico programma di Daria Bignardi.

E in quello studio, la Bignardi gli ricordava che "la sua faccia la hanno vista in televisione". Il riferimento era ai camorristi che già all'epoca avevano messo nel mirino Saviano. Dunque, la domanda a bruciapelo: "Ma lei rischia la vita?". E Saviano: "No, non penso. O quantomeno è un problema che non mi sono mai posto. Io non ho mai avuto paura, nel senso terrore di essere fatto fuori o di poter subire qualche ritorsione".

Curioso vedere il volto di Saviano mentre si riguarda, così in là nel tempo. Volto che assume una smorfia che sta a metà tra la nostalgia e la consapevolezza che quanto detto all'epoca forse non si è rivelato corretto: infatti è ufficialmente diventato un bersaglio della camorra, tanto da vivere sotto scorta. Sedici anni fa, infine, Saviano era sensibilmente più magro e senza la folta barba che lo contraddistingue oggi.

