Veronica Gentili, a Controcorrente Andrea Crisanti: tam-tam impazzito, "cosa potrebbe accadere"

Fari puntati su Controcorrente, il seguitissimo programma di approfondimento politico e di attualità condotto da Veronica Gentili su Rete 4. Nella puntata in onda oggi, sabato 19 febbraio a partire dalle 19,30, infatti, ci sarà un nutrito parterre di ospiti.

Si parte dalla situazione politica, dalle tensioni in maggioranza tra il premier, Mario Draghi, e le varie forze politiche, tensioni esplose con ben quattro voti in aula nei quali la maggioranza è andata sotto. In questo segmento, la Gentili commenterà le vicende con Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, e con Luigi Marattin, deputato di Italia Viva. Dunque anche un approfondimento sui maxi-rincari delle bollette e con le modifiche relative ai superbonus edilizi.

A chiudere la puntata un focus sulla crisi tra Russia e Ucraina, con i venti di guerra che tirano sempre più forti. Ma prima della guerra, il segmento-Covid. E l'ospite d'eccezione è Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di medicina molecolare dell'Università di Padova: si parlerà delle regole, delle restrizioni e del green pass che potrebbero essere rivisti alla luce del calo drastico di contagi e ospedalizzazioni. E ci si chiede se Veronica Gentili affronterà un altro caso delle ultime ore, ossia la villa del '600 da due milioni di euro appena acquistata da Crisanti. Una vicenda che ha fatto molto discutere, tanto che Crisanti si è sentito in dovere di spiegare di non essersi arricchito col Covid. Una polemica (molto) pelosa: Veronica Gentili la vorrà rimestare oppure la lascerà cadere?

