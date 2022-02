Non è l'Arena, "ci vogliono ammazzare tutti?". Nunzia Schilirò risponde così: un agghiacciante momento di tv

21 febbraio 2022 a

Il dottor Paolo Mezzana inchioda la vice questore sospesa Nunzia Alessandra Schilirò da Massimo Giletti e a Non è l'Arena, su La7 nella puntata del 20 febbraio. "Ritengo che anche nel dubbio che lei ha avuto nel confronto del vaccino e dell'adozione green pass lei nella sua posizione deve rispettare le regole perché lei deve farle rispettare", attacca il medico.

E ancora: "Lei mi ha creato sfiducia nelle istituzioni. Lei è un vicequestore della polizia di Stato e non può non rispettare le regole. Lei lo può pensare ma lo deve fare e glielo dico da medico". Poi cerca di aprirle gli occhi sulla realtà: "Il vaccino ha salvato tante vite, la invito a vedere le statistiche. E lei non può non credere all'Oms, al servizio superiore di sanità, all'Aifa. Cosa c'è che non va? Ci vogliono ammazzare tutti?"", conclude Paolo Mezzana.

Ma la Schilirò non fa una piega. "Non sono pentita della mia battaglia, rifarei tutto quello che ho fatto", dice la vicequestore no vax e no green pass. "Sono sospesa, ho 5 procedimenti per aver manifestato il mio pensiero ed esercitato i miei diritti costituzionali. Io non ho violato nessuna norma".

