Veronica Gentili asfaltata ancora da Lorenzetto, "perseverante nell'errore": l'ultimo clamoroso strafalcione

"Si dimostra perseverante nell’errore". Stefano Lorenzetto torna a sottolineare gli strafalcioni di Veronica Gentili. Questa volta a finire sotto la lente è un'espressione utilizzata dalla giornalista nella sua rubrica del lunedì sul Fatto Quotidiano. La parte dell'articolo esaminata è questa: "Dopo le infinite polemiche che hanno accompagnato le vicende sportive del campione No vax Novak Djokovic, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali si è espressa così riguardo la partecipazione del tennista serbo agli Internazionali di Roma".

Lorenzetto, però, nella sua rubrica pubblicata da Italia Oggi, non può fare a meno di notare un errore piuttosto grave. Aggiungendo, tra l'altro, che la Gentili l'aveva già commesso in un'altra occasione: "Poche settimane fa aveva citato 'le perplessità riguardo l’ultimo decreto vaccinale'. La locuzione prepositiva corretta è 'riguardo a', e non 'riguardo il', avendo come significato 'in relazione a, per quanto si riferisce a'".

La rubrica di Lorenzetto, comunque, non prende di mira solo la Gentili. A finire sotto la lente è anche un articolo di Mario Deaglio su La Stampa: "Vi è carenza acuta non solo di muratori e di autotrasportatori ma anche di giovani creativi che usino bene le nuove tecnologie, che conoscano contabili e amministrative le tecniche", si legge nel pezzo. E Lorenzetto non può che commentare: "Anche carenza di redattori che ripassino gli articoli dei collaboratori".

