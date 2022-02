Marta Fascina e Berlusconi si sposano? Francesca Pascale-choc: "Cosa farò alle loro nozze"

22 febbraio 2022 a

Appena saputa la notizia delle nozze tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina, la ex compagna del Cav, Francesca Pascale ha commentato: "Auguri! Come al solito il ‘pres' ci dimostra che l'amore non ha età. Ha quasi novant'anni, ma crede ancora nell'amore", ha detto a La Repubblica. Pascale ha anche ricordato le sue dichiarazioni di un tempo, quando sosteneva di chiedere a Berlusconi di sposarla ogni giorno: "Era una chiacchiera, per i media. Poi certo, quando si è innamorati è normale pensare a qualcosa che unisca di più il rapporto. Ma poi si cresce e si cambia. Si cambiano anche sogni e obiettivi. Viva Dio!".

La Pascale sembra non avere rancori, anzi è molto tranquilla rispetto alle terze nozze di Berlusconi come ha riportato oggi Libero, ed elogia anzi la scelta del Cavaliere al quale vuole ancora bene perché le è stato molto vicino in un periodo complicato, "quando uno ha vent'anni e non è più nell'adolescenza, ma nemmeno nella maturità".

Quindi ha aggiunto: "Sono felice che il presidente abbia una condizione sentimentale che lo porta alla tranquillità". Alla domanda su un possibile invito alle nozze non si scompone, ma anzi afferma che ci andrebbe volentieri: "Se mi dovessero invitare, ci andrò alle nozze. E fumerò un joint, per disobbedienza civile".

