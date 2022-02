Fuori dal coro, Gismondo-choc sulle reazioni al vaccino: "Ciò che i medici hanno paura di fare"

23 febbraio 2022 a

Vaccino, obbligo vaccinale e reazioni al siero. A Fuori dal Coro di Mario Giordano, nella puntata in onda su Rete 4 martedì 22 febbraio, si parla anche di questo. Come è noto, la trasmissione ha posizioni piuttosto peculiari sul vaccino. Posizioni che in parte sposa anche Maria Rita Gismondo, ospite in studio e chiamata a dire la sua.

Nel dettaglio si parlava di possibili reazioni su soggetti a rischio, al centro dell'attenzione il caso di un ragazzo di 23 anni. E la Gismondo sospira: "Obbligare un ragazzo di 23 anni a vaccinarsi, che rischia davvero molto poco...", dunque Giordano la interrompe. Ma lei, a strettissimo giro, riprende: "Rischia molto psicologicamente e, chissà, anche dal punto di vista cardiologico. Il medico deve mediare in tutto questo, nel complesso delle reazioni di una terapia". Dunque, lo sfogo: "Basta terrore con chi ha reazioni avverse".

Quindi l'esperta riprende: "Questo obiettivo-vaccino, che ha un senso per la protezione della comunità, è diventato un'ideologia. E quando diventa un'ideologia, succede quello che sta accadendo. Ci sono medici, che io ho contattato perché tanta gente mi scrive, avendo problemi simili, che mi dice: io lo farei, ma ho paura - sottolinea -. Il medico ha paura di certificare una situazione reale. Allora quando si arriva a questo punto vuol dire che c'è un clima di terrore. E il clima di terrore non deve esserci", conclude la Gismondo.

