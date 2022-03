Sergio Mattarella, la lezione dopo il bis: di quanto si taglia lo stipendio da presidente

03 marzo 2022 a

Dopo aver raddoppiato la sua presenza al Quirinale, Sergio Mattarella rivede lo stipendio. Ottenuto il bis alla presidenza della Repubblica, il capo dello Stato ha chiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze di ridurre il suo assegno personale. Quest'ultimo è stabilito per legge in misura pari al trattamento pensionistico che riceve dall'Inps per i suoi anni da professore universitario. Ossia 239.182 euro lordi.

Una cifra dunque ridotta di circa 60 mila euro, portando l'importo lordo annuo da percepire a 179.835,84 euro. La notizia arriva direttamente da una nota del Colle. In aggiunta al ridimensionamento dello stipendio, Mattarella ha confermato la rinuncia, anche per il nuovo settennato, all'adeguamento dell'assegno personale all'indice dei prezzi al consumo.

L'adeguamento Istat avrebbe comportato un aumento di circa 16 mila euro. Tra le altre cose il Presidente della Repubblica non percepisce e né percepirà in futuro il pagamento della pensione (vitalizio) come ex parlamentare. Anche se lo stipendio di Mattarella può sembrare elevato, bisognare ricordare che ci sono paesi ben più generosi con i loro presidenti. Tra questi gli Stati Uniti per cui è previsto uno stipendio di 371.000 dollari e Singapore con i suoi 1,6 milioni di euro all’anno. Numeri nettamente superiori.

