Elizaveta Peskova, 24 anni e una casa di 4 piani con vista sull'Arco di Trionfo: "Chi è suo padre", l'intreccio con Putin

06 marzo 2022 a

Gli oligarchi russi sono finiti nel mirino dell’Occidente, che ha varato una serie di sanzioni piuttosto pesanti per creare malcontento nel cosiddetto “cerchio magico” di Vladimir Putin. Anche in Italia la Guardia di Finanza ha dato luogo ai primi sequestri di beni degli oligarchi russi: due megayacht e svariati immobili dal valore totale di 143 milioni sono stati sottoposti a “congelamento” in seguito alle sanzioni decise dall’Unione europea.

Oltre agli oligarchi, c’è anche un modo di “figli di” che vivono con una certa ansia quanto sta accadendo. È il caso di Elizaveta Peskova, che vive insieme alla madre Katerina Solonitsyna in una casa extra lusso di Parigi, composta da quattro piani e con vista sull’Arco di Trionfo. L’abitazione è intestata alla loro società francese Sirius, ma a sostenerle pare ci sia anche il padre della ragazza nonché ex marito della Solonitsyna: si tratta di Dmitry Peskov, un nome pesantissimo all’interno del “cerchio magico” di Putin.

Forse il più pesante, dato che Peskov è da un decennio il portavoce del leader del Cremlino: è praticamente la sua ombra. Eppure la figlia si è schierata apertamente contro la guerra in Ucraina in una serie di storie su Instagram che avranno creato imbarazzo nel padre: d’altronde la 24enne Elizaveta è a tutti gli effetti una “occidentale”. Basti pensare che è stata stagista all’Europarlamento del deputato francese Aymeric Chauprade…

