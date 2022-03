Vladimir Putin, "incontro al Cremlino con la hostess? Tutto falso". Indiscrezioni sconcertanti: dove si trova adesso lo zar

10 marzo 2022 a

a

a

C'è una domanda che continua ad assillare gli appassionati di complotti e cospirazioni: com'è possibile che Vladimir Putin, dopo aver vissuto in isolamento per paura del Covid, ora incontri hostess, ministri e altri visitatori a distanza ravvicinata? Il sospetto ha scatenato un'infinità di teorie, tra cui quella che vede il presidente russo rinchiuso in un bunker, mentre in onda vengono mandate immagini olografiche di faccia a faccia fasulli. Non è infatti una novità che gli spostamenti del leader del Cremlino vengano celati. E non solo, vista la guerra in corso in Ucraina, per la paura di possibili attentati.

"Morsi, graffi e ciocche di capelli strappate a chi lo contesta": l'amico fraterno racconta Putin, una testimonianza mostruosa





Basta pensare che quando la sua auto, con tanto di scorta al seguito, attraversa Mosca, tutte le strade vengono sgomberate. Non basta neppure che il convoglio, un'Aurus Senat lunga sei metri e sessanta e con un motore Porsche V8, sfrecci a 140 all'ora per evitare eventuali missili terra-terra. Putin usa anche di rado il palazzo senatoriale del Cremlino, preferendo vivere a Novo-Ogaryovo, a 15 chilometri dalla capitale. I suoi spostamenti, soprattutto negli ultimi giorni, sono numerosi. Tra le destinazioni Sochi sul Mar Nero, là dove vanta una residenza protetta sempre da una motovedetta ferma al largo e da sommozzatori.

Forni crematori portatili per i morti russi, Vladimir Putin vieta il funerale dei soldati: le ragioni dell'ultimo orrore

Tra le tante ville c'è poi quella di Rus di Zavidovo, nella regione di Tver, sempre vicino Mosca. E ancora, vicino al Volga c’è la tenuta di Valdaj dove regolarmente Putin riceveva ospiti internazionali e a San Pietroburgo il palazzo Konstantinovskij che si affaccia sul golfo di Finlandia. Per non parlare delle residenze non ufficiali, ma attribuite allo zar. Oltre alle abitazioni, Putin ha pensato alla costruzione di un nuovo bunker: questo situato nell’Altaj, al confine con la Mongolia. Ovunque si sposti, comunque, il presidente russo è accompagnato da due militari con la cosiddetta valigetta nucleare.

Putin come Kim Jong-un, la nuova Russia una Corea del Nord alle porte dell'Europa: ecco quali rischi corriamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.