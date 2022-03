Rita Dalla Chiesa, la foto che la sconvolge: "Sono allibita, davanti a quell'immagine...", l'orrore più grande in Ucraina

11 marzo 2022 a

La guerra fa cambiare le scalette. La questione Russia-Ucraina, da 14 giorni al centro dell'attenzione mediatica, riscrive la grammatica di molti programmi. Tra questi anche La vita in diretta di Alberto Matano, che si occupa della guerra con molti ospiti, tra cui anche Rita Dalla Chiesa.

E il bombardamento dell’ospedale di Mariupol ha sconvolto l'ex conduttrice di Forum. Che dice: “Sono allibita, si vive in una bolla di fake news. Davanti alle immagini dalla madre incinta su una barella come si può parlare di fake news". La Dalla Chiesa è davvero arrabbiata, senza parole: quelle immagini terribili scuotono la sua grande sensibilità. E come donna, ma soprattutto come giornalista, condanna un atto ignobile e ingiustificabile.

E ancora, la Dalla Chiesa appare molto preoccupata per la guerra in Ucraina: “Stanno facendo una resistenza pazzesca, bisogna prendere coscienza fino al midollo". Il programma di Matano non è l'unico ad occuparsi della guerra: lo fa anche Eleonora Daniele con Storie italiane, tantissime "finestre" sull'attualità sempre aperte con i fatti dell'ultim'ora.

Il ‘tavolo pop’ de La vita in diretta, che spesso affronta anche argomenti più leggeri, oggetto di dibattito tra i vari ospiti, affronta solo la guerra tra Russia ed Ucraina. Poco spazio per altri temi. Un segno molto importante per l'informazione della Rai che in questi giorni ha, praticamente, messo il turbo con edizioni straordinarie dei tg e programmi di approfondimento con tutti gli inviati di guerra al confine tra Russia ed Ucraina.



