Serena Grandi, Gianni Morandi e il sesso: "Che ti devo dire...". Fuorionda-choc a Belve, roba (troppo) spinta

11 marzo 2022 a

E' Serena Grandi la protagonista della prossima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda questa sera su Rai 2. L'attrice ha sorprendentemente smentito alcuni aspetti controversi della sua vita, come l’uso della cocaina, ma ha parlato anche di particolari inediti. E così, quando la giornalista le ha chiesto: "Ma per lei è stato un momento di svago o un po’ di dipendenza in una fase della sua vita c’è stata?”, la Grandi ha negato tutto: “Avevo un figlio piccolo, dovevo pensare a lui... non avevo tempo per le sostanze, io odio tutto quello che è polvere”.

La Fagnani, allora, ha controbattuto: "Ma lei lo ha ammesso". "L’ho dovuto ammettere - ha detto l'attrice - perché l’avvocato mi ha chiesto di ammettere, c’erano dei nomi ancora più importanti che hanno dovuto ammettere”. Ma la Fagnani, incredula, ha insistito: "Lei l’ha ammesso, pur non essendo vero, per uscire prima da quel processo? Quindi ha dichiarato il falso?". E qui il colpo di scena: "Ho mentito certo, ho mentito perché dovevo farlo, era l’unico escamotage per uscire da questi 157 giorni inutili”, ha detto riferendosi agli arresti domiciliari.

Qui il fuorionda di Serena Grandi a Belve

La Grandi, poi, ha parlato della sua carriera e della sua vita privata. E quando la giornalista l'ha incalzata su alcune clamorose storie che le sono state attribuite, da Agnelli a Morandi, da Celentano a Pino Daniele, da Berlusconi a Bettino Craxi, lei ha negato tutto. Anche se poi in un fuorionda ha rivelato tutt'altro. In una conversazione con la Fagnani, che l'attrice pensava nessuno stesse riprendendo, alla domanda: "Allora me lo vuoi dire con chi sei stata?", lei a sorpresa ha risposto: "Ma che te devo dì, che me li so' portati a letto? No se po' fa, ho un figlio a casa. Però non mi ricordo i rapporti...".

