Silvio Berlusconi e Marta Fascina, "in arrivo per lei": non solo le "nozze non nozze": gira una voce...

Silvio Berlusconi fa sul serio. Si era già parlato delle "nozze non nozze" con Marta Fascina, deputata di Forza Italia nonché compagna del leader da due anni. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, il Cavaliere starebbe andando oltre. C'è infatti già una data: quella di sabato 19 marzo, e una location. Secondo l'Adnkronos l'ex premier starebbe organizzando proprio tutto.

E per il giorno della festa del papà sarà celebrata l'unione tra Berlusconi e la Fascina. Dove? Nella Villa Gernetto a Gerno, frazione di Lesmo, sede della neonata 'Universitas Libertatis'. In ogni caso quello della coppia non sarà un matrimonio, ma una festa "all'americana", rigorosamente blindata. Una scelta, quella del Cav, per non alimentare polemiche e mettere la sordina alle voci di forti resistenze in famiglia in caso di nozze.

Una cosa però sarebbe certa: sempre secondo quanto riportato dall'Adnkronos per la Fascina sarebbe in arrivo un anello solitario. Altrettanto blindati gli invitati. Anche su questo Berlusconi ha voluto ridurre al minimo i partecipanti, mantenendo privatissima la festa. Oltre ai parenti, ci saranno gli amici più cari. Esclusi invece i politici, eccetto i fedelissimi di Forza Italia alla stregua di Licia Ronzulli, Annamaria Bernini e il numero due azzurro, Antonio Tajani.

