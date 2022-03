Roman Abramovich, "prove false": la polizia indaga sulla concessione della cittadinanza, c'è già un arresto

12 marzo 2022 a

a

a

Nuovi guai per Roman Abramovich? Dopo le sanzioni europee in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, ecco che l'ex patron del Chelsea deve fare i conti con un'altra questione: l'arresto di Daniel Litvak. L'uomo, rabbino capo di Porto, terza città del Portogallo, è stato arrestato nell'ambito di una indagine per frode sulla naturalizzazione del miliardario russo. Litvak, riferisce oggi l'agenzia stampa Lusa, è stato arrestato giovedì. Voleva rifugiarsi in Israele. Il religioso - aggiunge l'agenzia - sarebbe stato interrogato nella giornata di sabato 12 marzo per due ore. Nel frattempo gli è stato sequestrato il passaporto e si prevede che otterrà la libertà condizionale.

Abramovich, la farsa pacifista non basta: massacrato da Londra, che fine fa l'oligarca

Il rabbino è sospettato di aver avallato false prove sulla discendenza di Abramovich da ebrei portoghesi, grazie alle quali il miliardario ha ottenuto l'anno scorso la cittadinanza portoghese, oltre a quella russa e israeliana. Le autorità portoghesi stanno anche indagando su vari membri della comunità ebraica di Porto, accusati di corruzione, falsificazione di documenti, riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e associazione a delinquere, per aver aiutato illegalmente diversi ebrei a ottenere la cittadinanza portoghese.

Dove è fuggito lo yacht di Abramovich poco prima delle sanzioni: ombre su Londra, l'oligarca sapeva?

Non solo, perché grazie alle carte presentate, Abramovich ha ottenuto l'ambita cittadinanza europea nell'aprile 2021. Il tutto sulla base di una legge che offre la naturalizzazione ai discendenti degli ebrei sefarditi che furono espulsi dalla penisola iberica durante l'Inquisizione medievale. Le genealogie dei candidati sono controllate dagli esperti di uno dei centri ebraici portoghesi di Lisbona o Porto. Il centro di Porto, dove Litvak è il rabbino, era responsabile del processo di Abramovich. I pubblici ministeri hanno aperto così l'inchiesta a gennaio e, a seconda di come si evolve l'indagine, potrebbero decidere la revoca della cittadinanza al magnate russo.

Roman Abramovich, puniscono l'oligarca e uccidono il Chelsea: crac finanziario, perché la Premier trema

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.