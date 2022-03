Che tempo che fa, l'ambasciatore in Ucraina Pierfrancesco Zazo: "Pericoloso, il rischio è che la guerra deflagri"

13 marzo 2022 a

a

a

La guerra può presto deflagrare. "Il momento è molto pericoloso. Non credo ci sarà la guerra nucleare ma che l'Ucraina sia teatro di una guerra sì. Una guerriglia oggi che diventa anche guerra partigiana: il l rischio c'è. Putin non può accettare l' umiliazione di una sconfitta militare. E ha detto e ribadito che per lui l'Ucraina non esiste. Sono preoccupato per gli sviluppi", ha detto l'ambasciatore italiano in Ucraina Pierfrancesco Zazo collegato da Leopopoli con Fabio Fazio a Che Tempo che fa, su Rai3.

"Putin si è legato mani e piedi a Xi Jinping". Terzi di Sant'Agata, l'errore fatale dello zar: come finirà

Zazo ha ricordato che "l'Italia è stata l'ultimo dei grandi Paesi occidentali a lasciare Kiev ed evacuare molti bambini profughi in extremis". E che "fra i paesi del G7 solo Italia e Francia hanno ancora una rappresentanza in Ucraina mentre gli altri si sono trasferiti in Polonia".

Video su questo argomento Zelensky visita i soldati feriti: "Ragazzi guarite presto, il vostro regalo sarà vittoria"

Zazo inoltre ha assicurato che "i bombardamenti a Leopoli non sono ancora arrivati" dove "la vita procede ancora abbastanza tranquilla" anche se "si avverte forte la tensione". Sottolineando come la scelta italiana di restare ancora in Ucraina "sia molto importante non solo come supporto psiscològico per i circa 400 italiani ancora in Ucraina" ma anche perchè "molo apprezzato dalle autorità ucraine come gesto di solidarietà concreta".

"Il drone Kalashnikov". Ucraina finita? Putin schiera la nuova arma letale: come vuole terrorizzare il mondo intero

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.