Non è l'arena, il prof Contri: "Io mi intendo di cinema, l'attacco all'ospedale di Mariupol era un set"

14 marzo 2022 a

a

a

Della guerra in Ucraina arrivano notizie false e notizie vere. La propaganda comporta smentite e fake news sugli attacchi, alcune addirittura smentiscono quella dell'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol. Ospiti di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, Alberto Contri e Luca Telese si scontrano duramente sulla veridicità delle immagini mostrate. "Io me ne intendo, un set del genere lo monti in due ore", tuona il professore. "No ti prego no, non dire che è un set", ribatte il giornalista. "Non c'è nulla di oggettivo", insiste Contri.

Qui il video dello scontro tra Telese e Contri

"Perché la guerra ora può deflagare". L'ambasciatore in Ucraina Zazo: scenario da incubo da Fazio

Quindi Massimo Giletti manda in onda il video ripreso da un drone e diffuso dai separatisti del Donbass e un secondo video pubblicato dal sito Open che dimostrano che l'attacco all'ospedale di Mariupol è reale. "Questa è un'altra fake ", urla Contri.

Video su questo argomento "Combattiamo fino all'ultima goccia di sangue". Orgoglio ucraino, le voci della manifestazione

Quindi Telese perde la pazienza: "Ma è inaccettabile. L'unica prova di questa tesi folle è che questa ragazza faceva la modella. Ma una può essere benissimo una modella incinta in ospedale. Ma ti rendi conto che non hai una prova per dire quello che hai detto? Con la stessa stupidità con cui eravate no vax ora siete complottisti". "In una guerra ci sono balle da tutte le parti. Si dà per scontato che siano vere le balle degli americani e che siano false quelle di Putin", risponde Contri.

Anche la Russia profonda dubita di lui. Vladimir Putin, rovinose indiscrezioni: cambiato il vento, chi può farlo cadere

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.