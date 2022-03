Petr Aven, dopo l'intervista di Parenzo per l'oligarca russo finisce in disgrazia: nel giorno del suo compleanno...

16 marzo 2022 a

La mannaia della confisca dei beni prevista per gli oligarchi in Italia si abbatte su Petr Olegovich Aven. Il suo nome è nella black list dell'Ue. E a quanto si apprende la Guardia di Finanza ha congelato un complesso immobiliare nella provincia di Sassari in località Punta Sardegna riconducibile per un terzo, pari a circa 4 milioni di euro, proprio a Petr Olegovich Aven. Gli altri due terzi della proprietà sarda sono attribuibili ai suoi figli.

Il magnate russo, che proprio oggi 16 marzo compie 67 anni, è un miliardario uomo d'affari russo. Fino a pochi giorni fa ha guidato Alfa-Bank, la più grande banca commerciale russa, poi ha rassegnato le dimissioni dal consiglio di amministrazione. Aven è considerato un membro della cerchia ristretta di Vladimir Putin. Il patrimonio stimato dell'imprenditore è di 4,3 miliardi di dollari. Lo scorso weekend era stato intervistato da David Parenzo a In Onda, su La7, in un colloquio che ha fatto molto discutere.

L'oligarca non opera indipendentemente dalla richieste del presidente. La sua amicizia con Putin risale ai primi anni Novanta quando era ministro delle Relazioni economiche con l'estero, e successivamente in qualità di vicesindaco di San Pietroburgo, ha aiutato Putin in relazione all'indagine della commissione Sal'ye.

Il Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha anche dato esecuzione ai provvedimenti di congelamento di "sei veicoli societari, italiani ed esteri, con in pancia beni immobili e mobili (autovetture) per un valore complessivo stimato in 66 milioni di euro riconducibili ad Alisher Usmanov".

