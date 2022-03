Silvio Berlusconi e Marta Fascina, smacco in famiglia: non solo Pier Silvio, il figlio che diserta

18 marzo 2022 a

All'unione simbolica di Silvio Berlusconi e Marta Fascina non ci saranno due dei suoi cinque figli. Con ogni probabilità alla festa americana che si terrà a Villa Gernetto, in provincia di Monza e Brianza, non ci saranno Pier Silvio ed Eleonora. Il motivo? Alcuni rumors diffusi anche da Repubblica parlano di malumori risalenti al 22 febbraio, quando erano iniziate a circolare voci su un matrimonio imminente. Una decisione che avrebbe preso in contropiede i figli del Cavaliere, contrari al fatto che in caso di nozze la 32enne sarebbe diventata una dei primi azionisti dell’impero berlusconiano.

E così, per evitare frizioni, il leader di Forza Italia e la compagna hanno optato per un'unione simbolica. In ogni caso l'ad di Mediaset, spiegano, da quando è esplosa la pandemia evita le reunion affollate. La sorella più piccola sarà invece fuori con la sua famiglia. Insomma, entrambi non ci saranno. La festa, nonostante pochi intimi, è in grande e si terrà nella residenza da 24mila metri quadri, con 60 camere da letto, sala cinema da 80 posti e parquet realizzati dagli artigiani della Brianza.

La residenza di Lesmo fu messa in vendita nel 2019 da Fininvest ma poi non è stata ceduta e, attualmente, è affittata per convegni e ospita i ritiri del Monza calcio. A partecipare giusto una sessantina di persone tra cui gli amici di sempre: Fedele Confalonieri, Gianni Letta, Adriano Galliani e Marcello Dell'Utri. Pochissimi i politici: giusto Antonio Tajani, i due capigruppo Paolo Barelli e Annamaria Bernini, e ci sarà la fedelissima senatrice Licia Ronzulli.

