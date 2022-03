Silvio Berlusconi e le "nozze" con Marta Fascina, "Pier Silvio non ci andrà". Dago-bomba sul giallo di Arcore

17 marzo 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi e Marta Fascina incoroneranno la loro storia d'amore con un "matrimonio non matrimonio". Il leader di Forza Italia e la deputa celebreranno una festa sabato esclusiva sabato 19 marzo presso Villa Gernetto, a Lesmo. Nozze simboliche che vedranno la partecipazione di pochi intimi. Stando a quanto riferito da Dagospia non ci sarebbe però Pier Silvio Berlusconi e, probabilmente, nemmeno Luigi, figlio di Veronica.

"In arrivo per lei". Berlusconi e Fascina, non solo le "nozze non nozze": gira una voce...

Il motivo? "Per scoprire il 'giallo di Arcore' occorre fare un passo indietro - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - tornare ai giorni della corsa al Quirinale quando l’85enne Berlusconi fu ricoverato d’urgenza al San Raffaele e per quattro giorni la sua vita fu davvero appesa a un filo, al punto che, dai figli a Confalonieri, tutti si scapicollarono al capezzale".

Ecco perché Silvio Berlusconi tace su Vladimir Putin: "Se il Cav parlasse...", indiscrezioni (pesantissime) da Arcore

Proprio in quei giorni, è il racconto fatto da Dago, la compagna 32enne del Cavaliere "sarebbe giunta a un pelo dal diventare oltre alla sposa non simbolica una dei primi azionisti dell’impero berlusconiano, grazie – dicono fonti familiari – a una cospicua donazione di azioni". A fermare l'operazione ci sarebbero stati i cinque figli e i loro avvocati. Sarebbero stati loro a far cambiare idea alla Fascina che "alla fine sarebbe scesa a più miti consigli accettando un bonus in denaro ancora non quantificato e la sceneggiata del 'matrimonio simbolico'".

Toffanin al posto della De Filippi, bomba di Dagospia: non solo Pier Silvio, chi spinge per il cambio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.