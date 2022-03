Papa Francesco, "ha accuratamente evitato di nominare Putin": pioggia di accuse, un caso internazionale

18 marzo 2022 a

Papa Francesco criticato. Ad avanzare accuse al capo della Santa Sede è il New York Times. In un lungo articolo il quotidiano americano sottolinea come il Papa "deplora la guerra in Ucraina, ma non l’aggressore". Il riferimento è alla guerra in Ucraina, per cui Bergoglio si è speso in diversi appelli. "Il Papa – si legge – ha accuratamente evitato di nominare l’aggressore, il presidente russo Vladimir Putin, o anche la stessa Russia. E mentre ha affermato che chiunque giustifichi la violenza con motivazioni religiose ‘profana il nome’ di Dio, ha evitato le critiche al principale sostenitore religioso e apologeta della guerra, il Patriarca Kirill della Chiesa ortodossa russa".

E ancora: "A differenza di alcuni nazionalisti europei, che hanno improvvisamente ignorato il nome di Putin per evitare di ricordare agli elettori che appartenevano al fan club del leader russo, la motivazione di Francesco deriva dal suo camminare su una linea sottile tra coscienza globale, attore diplomatico del mondo reale e leader religioso responsabile dell’incolumità del proprio gregge".

Parole forti quelle del New York Times, mentre il Pontefice ha invitato tutti i vescovi a unirsi e pregare per le sorti del popolo ucraino. L'occasione, come ribadito nei giorni scorsi, sarà la celebrazione della Penitenza, prevista alle 17 di venerdì 25 marzo, festa dell'Annunciazione, nella Basilica di San Pietro.

