Marta Fascina e Silvio Berlusconi, "evidenti ragioni di asse ereditario". Le conseguenze del non-matrimonio, perché i figli disertano

Un evento tanto atteso quanto discusso: il non-matrimonio di Silvio Berlusconi con Marta Fascina si terrà oggi, sabato 19 marzo, a villa Gernetto. Edificio che presto potrebbe diventare un centro di accoglienza per una trentina di studentesse, mamme e bambini profughi dall'Ucraina. Un'idea tutta del Cavaliere. Alla festa, tanto voluta dalla compagna del leader di Forza Italia, ci saranno delle assenze molto importanti. Prima fra tutte, quella del figlio Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe dato forfait dicendo di non voler partecipare a eventi affollati in tempi di Covid. Tutti gli altri figli invece sarebbero presenti.

Si tratterà di un party all'americana, senza vincoli giuridici o civili, come i due diretti interessati hanno fatto sapere qualche tempo fa. Al rito vero e proprio, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, si sarebbero opposti i figli di Berlusconi, "per abbastanza evidenti ragioni di asse ereditario". In Forza Italia, però, c'è addirittura chi pensa che anche questa celebrazione potrebbe avere un certo peso in caso di controversie nel passaggio di un'eredità da oltre sei miliardi di euro.

Oltre alle due famiglie, saranno presenti al finto matrimonio alcuni amici di vecchia data di Berlusconi, come Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Marcello Dell'Utri. Del partito, invece, ci saranno Licia Ronzulli, Antonio Tajani e i capigruppo Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, oltre a Valentino Valentini. All'inizio della cerimonia i due dovrebbero scambiarsi delle promesse d'amore e poi anche dei regali. Infine il pranzo e la torta a tre piani, quanti sono gli anni d'amore vissuti da Berlusconi e Fascina. Lei invece dovrebbe cambiare ben quattro abiti nel corso della giornata.

