Marta Fascina e Silvio Berlusconi, ecco il menù del non-matrimonio: tre stelle Michelin, portate da urlo

19 marzo 2022 a

a

a

Tutto pronto per il "non-matrimonio" tra Marta Fascina e Silvio Berlusconi. I due celebreranno la loro unione a villa Gernetto in compagni di parenti e amici di vecchia data. Non un rito vero e proprio, ma un party all'americana voluto moltissimo dalla giovane deputata di Forza Italia. Tra gli invitati, oltre alla famiglia della coppia, ci saranno anche esponenti di Forza Italia, come Licia Ronzulli e Antonio Tajani, e alcuni fedelissimi del Cav, come Adriano Galliani e Gianni Letta.

"Evidenti ragioni di asse ereditario". Fascina-Berlusconi, le conseguenze del non-matrimonio: perché i figli disertano

La cerimonia prevede prima uno scambio delle promesse d'amore e dei regali, che i due si sono fatti a vicenda. Poi c'è il pranzo e per finire una torta a tre piani, simbolo del periodo che Marta e Silvio hanno condiviso finora. Il menù previsto per la giornata è piuttosto sobrio e raffinato. Come antipasto verranno serviti i mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa. Due i primi: gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri "alla Vittorio".

La seconda portata invece è una tagliata di manzo al vino rosso con patata fondente e crema di carote alla cannella. Per finire, oltre alla torta, sarà prevista una kermesse di dolci. Una notizia curiosa invece riguarderebbe la Fascina. Pare che nel corso della giornata cambierà ben quattro vestiti. Trattasi di ristorazione a tre stelle Michelin: il catering, infatti, è quello del ristorante Da Vittorio, tra i migliori in Italia e nel mondo.

Berlusconi, lo schiaffo a Putin: indiscrezioni, pare che a Villa Gernetto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.