Roman Abramovich, "conferme dai satelliti: dove si è infilato il suo yacht". La fuga disperata dell'oligarca, ore contate?

Roman Abramovich sta per vendere il Chelsea, ma è ancora proprietario degli yacht Eclipse e My Solaris. L'oligarca russo è in difficoltà dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina. Rischia di perdere libertà e gran parte delle fortune che ha acquisito, grazie a Putin, negli anni. Ed ecco che si rifugia, e che rifugio, nelle sue due lussuossime barche, ma si affida ai satelliti per non farsi prendere e per evitare di finire in acque territoriali dove sarebbe nei guai, cercando di restare sempre in quelle internazionali fino a destinazione.

Il comandante dell'Eclipse sta navigando tra il sud della Sicilia e il nord di Malta, in direzione Egitto e poi forse Turchia. Su quest'ultimo la Guarda di Finanza è pronta a bloccarlo se soltanto spunta nelle acque italiane. L'Eclipse è lungo circa 162 metri, costruito nel 2010, e ad aspettarlo non c'è solo la Guardia di Finanza italiana. "Ci sono (c'erano, ormai) gli spagnoli. E poi i greci. E ogni Stato dell'Unione europea che si affacci sul Mediterraneo", scrive il Fatto quotidiano.

A sud di Creta e a nord di Libia ed Egitto c'è invece il fiore all'occhiello della flotta Abramovich: il My Solaris. 139 metri di lunghezza, 26 di larghezza, varato nel 2021, valore 430 milioni di sterline, ovvero circa 515 milioni di euro. Può ospitare un centinaio di persone. Elicotteri inclusi. Ogni giorno di viaggio costa 80mila euro. "I finanzieri l'hanno tenuto d'occhio quando, dopo aver lasciato Barcellona, è arrivato all'altezza della Calabria. Senza mai sconfinare", scrive sempre il Fatto che certifica così come l'oligarca ex proprietario del Chelsea sia alle prese con una sorta di un zig zag nelle acque del Mediterraneo per non far finire nelle acque territoriali i suoi due gioielli che gli sarebbero subito immediatamente sequestrati.

