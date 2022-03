Berlusconi-Marta Fascina, Vittorio Sgarbi si imbuca senza invito e scatena il caos: indiscrezioni clamorose da Villa Gernetto

19 marzo 2022 a

Oggi, sabato 19 marzo, il giorno del matrimonio-non-matrimonio tra Silvio Berlusconi e Marta Fascina. La cerimonia a Villa Gernetto, un evento di cui Libero vi aveva dato conto prima di tutti gli altri. Evento che però avrebbe creato anche un poco di maretta in famiglia, tanto che i figli maschi del Cav hanno disertato l'evento. Il tutto, sostengono fonti di stampa, per il sospetto che dietro questa cerimonia ci siano delle mire ereditarie della Fascina.

Tant'è, le non-nozze sono state celebrate. Lui vestito di blu, lei di bianco. E si è appreso che tra gli invitati c'era anche Matteo Salvini, il leader della Lega voluto da Licia Ronzulli, che con lui ha un legame molto solido. Il menù del ricevimento era a tre stelle Michelin: ad occuparsene, infatti, è stato Da Vittorio, il celeberrimo ristorante di Bergamo, una delle assolute eccellenze italiane.

Ma ora, rilanciate da Dagospia, emergono indiscrezioni sorprendenti, e divertenti, su quanto accaduto a Villa Gernetto. Secondo il sito diretto da Roberto D'Agostino, infatti, c'era un imbucato. Chi? Vittorio Sgarbi, va da sé. Non invitato, è stato avvistato alla cerimonia, tanto da essersi presentato a Villa Gernetto pur non avendo l'invito. Ma è impossibile lasciare fuori uno come Vittorio Sgarbi. E Dagospia, commentando la vicenda, titola sornione: "Ci mancava solo lui e l'impepata di cozze è servita". Tagliente, come sempre...

