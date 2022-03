Silvio Berlusconi e Marta Fascina, clamoroso al non-matrimonio: niente Pier Silvio? Chi spunta tra gli invitati

19 marzo 2022 a

a

a

Licia Ronzulli, wedding planner del non-matrimonio di Silvio Berlusconi con Marta Fascina, nonché esponente di Forza Italia, anche in questo giorno comunque di festa non smentisce la sua passione filo-Lega: infatti è stato invitato anche Matteo Salvini. Una festa più che altro per festeggiareil rapporto tra Berlusconi e Fascina. E' stato un party all'americana voluto dalla giovane deputata di Forza Italia. Tra gli invitati oltre a Matteo Salvini anche Antonio Tajani, e alcuni fedelissimi del Cav, come Adriano Galliani e Gianni Letta.

Berlusconi, lo schiaffo a Putin: indiscrezioni, pare che a Villa Gernetto...

Dopo la cerimonia il pranzo e poi una torta a tre piani, simbolo del periodo che Marta e Silvio hanno condiviso finora. Il menù previsto per la giornata è piuttosto sobrio e raffinato. Come antipasto i mondeghili di vitello al limone con crema di sedano rapa. Due i primi: gnocchetti di ricotta e patate allo zafferano, robiola e pan pepato e paccheri "alla Vittorio".

Video su questo argomento Crozza-Berlusconi sul "non matrimonio" e "il non amico" Putin TMNews

Tra gli assenti pesanti Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe dato forfait dicendo di non voler partecipare a eventi affollati in tempi di Covid. Tutti gli altri figli del Cav invece erano presenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.