Domenica In, il "fantasma" di Volodymyr Zelensky: "Lo ho saputo da te", gaffe-Maggioni e imbarazzo in Rai

Una pausa, causa bassi ascolti. Monica Maggioni lunedì mattina, 21 marzo, non era in video a condurre l'edizione del Tg1 delle 7 e a rimorchio per l'ormai consueto "Speciale" dedicato alla guerra in Ucraina. Il direttore del Tg1 è diventata una presenza fissa sul piccolo schermo e la sua assenza ha fatto chiacchierare molti addetti ai lavoratori. La versione più maliziosa la fornisce Marco Zonetti per il sito Vigilanzatv.it , specializzato negli affari riservati di viale Mazzini.

Il retroscena rivela che la Maggioni avrebbe deciso di defilarsi per motivi di opportunità: "Secondo voci dal sen di Saxa Rubra fuggite, pare che i costanti flop degli speciali mattutini del Tg1, distaccati nettamente, spesso di ben 3 punti percentuali dal Tg5 e da Mattino Cinque News, abbiano indotto la direttrice a fare una pausa dal video per non essere associata al calo di ascolti della rete in quella fascia oraria".

Durissimo il commento sul "presenzialismo della pur valente Maggioni". Secondo Vigilanza.it, la sua presenza fissa in video le impediva di "controllare l'operato della redazione", con a"diversi svarioni come quelli della copertina fake di Time su Putin-Hitler o dell'eccidio sulla scalinata Potëmkin di Odessa nel 1905 attribuito ai bolscevichi anziché ai cosacchi". Non manca poi un caustico riferimento a quanto accaduto nell'ultima puntata di Domenica In, quando "è stata Mara Venier a dare una notizia - e che notizia! - in anteprima alla direttrice del Tg1 e non viceversa". Il riferimento era all'agenzia Ansa che riportava le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky sulle possibilità di una terza guerra mondiale in caso di un fallimento nelle trattative tra Mosca e Kiev. "Questo lo so da te", è stata l'ammissione della Maggioni che ha fatto storcere il naso a più d'un commentatore.

