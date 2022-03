Giulia Schiff, la pilota espulsa dall'Aeronautica per le accuse di nonnismo: "E' in Ucraina", cosa fa oggi

23 marzo 2022 a

a

a

Era salita agli onori della cronaca per aver lanciato pesanti accuse di nonnismo in ambiente militare e, di conseguenza, per essere stata espulsa dall'Aeronautica: adesso Giulia Schiff ha deciso di dare una mano all'Ucraina, da settimane impegnata in un conflitto con la Russia. L'ex pilota si trova a Kiev già dall'inizio della guerra per combattere come volontaria accanto al popolo ucraino. Nello specifico, fa parte delle Forze Speciali della Legione Internazionale in Ucraina. Sarebbe anche l'unica donna del gruppo.

"I francesi riaprono a Mosca, questo dimostra che...". Crosetto e il gioco sporchissimo sulle sanzioni: italiani fregati

Al momento, come riporta Leggo, Le Iene si trovano con la giovane pilota veneziana per realizzare un reportage che durerà fino alla fine della sua missione. La prima parte andrà in onda questa sera, mercoledì 23 marzo, in prima serata su Italia 1. Dopo la sua esperienza da allieva dell'Accademia di Pozzuoli, dove aveva denunciato più volte di essere stata vittima di mobbing e nonnismo, Giulia ha deciso di essere di aiuto per il prossimo in un momento molto difficile.

"Quando la Russia sarà pronta a usare l'atomica". Peskov all'America: roba da brividi

La pilota, quindi, è partita per unirsi ai soldati giunti da tutto il mondo in Ucraina. La 23enne, come riporta la nota delle Iene, non si è mai arresa, nonostante l'espulsione dall'Aeronautica militare. A nulla è servita la lunga battaglia legale, che si è conclusa pochi mesi fa, quando il Consiglio di Stato ha respinto il suo ricorso mettendo fine alla sua carriera.

Video su questo argomento "La cosa che non ha detto al Senato? Perché non si è ancora dimesso": Vittorio Feltri, la stoccata a Volodymyr Zelensky

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.