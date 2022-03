Vladimir Putin e lo yacht a Marina di Carrara, "Equipaggio cambiato all'improvviso"

23 marzo 2022 a

Nuovo giallo su Scheherazade, il mega yacht ormeggiato nel porto di Marina di Carrara. Dopo le insistenti voci che vogliono Vladimir Putin essere il suo proprietario, ecco che l'imbarcazione solleva un altro mistero. Sì, perché dalla Toscana arrivano indiscrezioni circa una turnazione dell'equipaggio. Lo stesso che il gruppo dell'opposizione di Aleksei Navalny ha sostenuto essere riconducibile al Fso, il vecchio Kgb. Al momento - spiega Il Giornale - il personale russo sarebbe stato sostituito da membri inglesi.

I movimenti, che risultano quanto meno sospetti visto che sono stati effettuati dopo la diffusione della crew list, sono stati notati dalle persone che frequentano abitualmente il porto di Marina di Carrara dove, da un anno e mezzo, lo Scheherazade è ormeggiato presso il molo dei cantieri navali di Italian Sea Group. "Sì erano tutti russi fino a pochi giorni fa - ha confermato Paolo Gozzani, segretario della Cgil -. Oggi l’equipaggio è formato tutto da inglesi. Stiamo monitorando la situazione all’interno dei cantieri navali ma non perché mi interessi se sia di Putin o meno: io sono preoccupato per la ricaduta che un sequestro, o un congelamento di beni, potrebbe avere sugli operai del cantiere".

Intanto la guardia di finanza ha provveduto a visionare i documenti a bordo dello yacht. Operazioni non semplici quelle destinate a capire chi ci sia dietro la proprietà. A maggior ragione perché l'imbarcazione batte bandiera delle isole Cayman e, quindi, risulta ancora più difficile il lavoro di risoluzione. Anche se fonti di intelligence americane e di controinformazione russa non sembrano avere dubbi: il proprietario è il presidente russo. Di diverso parere invece il sindaco Francesco De Pasquale: "Un breve confronto con la proprietà del cantiere che ha ribadito quanto affermato già lo scorso 10 marzo, ovvero che 'in funzione della documentazione di cui dispone e a seguito di quanto emerso dai controlli effettuati dalle autorità competenti, lo yacht di 140 metri Scheherazade, attualmente in cantiere per attività di manutenzione, non è riconducibile alla proprietà del presidente russo Vladimir Putin'".

