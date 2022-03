Maria Giovanna Maglie, profezia su Draghi: "La politica estera fa cadere i governi". Premier, addio

23 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina rischia di avere ripercussioni anche in Italia. Il monito di Maria Giovanna Maglie a L'aria che tira su La7 arriva diretto a Mario Draghi. È il premier che la giornalista nel corso della puntata di mercoledì 23 marzo vuole mettere in guardia. "Io seguo da tempo la politica estera - esordisce in collegamento con David Parenzo, conduttore in via eccezionale -. La politica estera che è sempre la Cenerentola nel dibattito nazionale poi fa cadere i governi, attenzione".

E il caso Petrocelli ne è l'esempio. Vito Petrocelli, presidente della Commissione Esteri del Senato, ha chiesto al Movimento 5 Stelle "di ritirare ministri e sottosegretari dal governo Draghi", perché "questo governo ha deciso di inviare armi all'Ucraina in guerra, rendendo di fatto l'Italia un paese co-belligerante". Per la Maglie il suo pensiero è condiviso da tutta la commissione esteri: "C'è dietro un problema politico vero dietro il Movimento". Ma i grillini non sono gli unici a nutrire qualche insofferenza. "Il sentimento anti-putiniano, da destra a sinistra, è molto debole".

Lo dimostrano le sanzioni: "Queste - continua - salvano sia noi che la Russia, visto che il gas si continua a comprare". Non solo, "quello di Putin è un paese abituato all'austerità vera e quindi queste sanzioni sono peggio per noi". Le preoccupazioni della giornalista non risparmiano neppure un'eventuale trattativa: "Dobbiamo metterci nelle condizioni di esercitare la maggior pressione possibile, come prima della guerra la forzatura della Nato, oppure dire: 'guarda che noi non abbiamo paura di mettere la no-fly zone, perché se scateni una guerra nucleare muori anche tu'". Tutti ultimatum che l'Occidente si è ben visto dal lanciare: "Per questo - è la conclusione - sono sicura che né l'Europa né Biden abbiano la forza di sfidare seriamente il presidente russo".

