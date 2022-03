Stasera Italia, la rabbia del generale Camporini: "Perché verremo sempre calpestati". Ucraina-Italia, che fine faremo

23 marzo 2022 a

A fare il punto sulla guerra in Ucraina, ospite di Stasera Italia e Barbara Palombelli su Rete 4, ci pensa Marco Bertolini, ex comandante del Coi, il Comando Operativo di Vertice Interforze. Il generale spiega cosa, a suo giudizio, possiamo attenderci da Vladimir Putin nei prossimi giorni.

"I russi stanno effettuando uno sforzo principale su Mariupol, è l’obiettivo che devono conseguire per mettere in comunicazione la Crimea con la Russia - premette -. Poi svolgono sforzi sussidiari, come ad esempio su Kiev. Sono lì dall’inizio della guerra ma non hanno mai affondato, non hanno mai provato ad entrare, hanno grattugiato la periferia, creando grossi danni e molte vittime nella periferia. Non hanno fatto la più volte annunciata operazione ad Odessa", ricorda Bertolini.

Dunque, si scaglia contro i pacifisti, contro chi non vuole aiutare la resistenza ucraina: "Chi non vuole le armi è destinato a portare quelle degli altri", profetizza. Dunque, alza i toni: "Se noi vogliamo avere un minimo di autorevolezza e siamo al centro del Mediterraneo, che non è un laghetto, è il centro del mondo, nonostante tutto quello che si dice sullo spostamento dell'asse in estremo Oriente, tutti vogliono venire qua. Se noi non prendiamo consapevolezza che senza una potenza militare adeguata noi verremo sempre calpestati dagli interessi degli altri", conclude Bertolini, tratteggiando scenari in cui nessuno si vorrebbe trovare.

