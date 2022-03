Massimo Cacciari-choc, "un vero negoziato con le vere potenze": l'unica via per evitare il disastro nucleare

24 marzo 2022 a

a

a

Massimo Cacciari è intervenuto a Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete4, per offrire il suo punto di vista su come potrebbe finire la guerra in Ucraina, scatenata ormai un mese fa dalla Russia. “Con la situazione geopolitica attuale - ha dichiarato l’ex sindaco di Venezia - i russi non possono disporre in campo tutta la loro potenza, così come accaduto agli americani in situazioni analoghe”.

"Le trattative segrete di Zelensky". Il segnale alla Camera, la bomba di Cacciari: quello che il premier ucraino ci nasconde

Di conseguenza secondo Cacciari “l’unica cosa seria da fare sarebbe cercare di formare un vero tavolo di trattativa, che deve essere composto dalle vere potenze in campo, ovvero Stati Uniti, Russia e Cina. Se non vogliamo che la guerra continui fino a un vincitore sul campo bisogna cercare un accordo”. Prima dell’ospitata a Controcorrente, il filosofo ha commentato il discorso alla Camera di Volodymyr Zelensky in un’intervista rilasciata ad affaritaliani.it. Come mai il presidente ucraino ha parlato di pace con gli italiani? “Probabilmente è indice del fatto che dietro le quinte proseguono in qualche modo e su qualche tavolo trattative segrete”, ha dichiarato Cacciari.

"Putin criminale e dittatore? Perché Joe Biden mi preoccupa": il sospetto di Cacciari, dove vuole arrivare il presidente

“Non solo - ha aggiunto - Zelensky sa anche perfettamente che il nostro Paese è quello che ci rimette maggiormente con le sanzioni inflitte alla Russia e che quindi è quello più interessato alla pace in tempi rapidi. Quello di Zelensky è stato l'intervento del capo di un governo aggredito militarmente e quindi le sue parole sono tutte comprensibili. Il problema vero è capire se gli interventi degli attori, da Biden in giù, coprono l'intero sviluppo delle trattative o se c'è altro in ballo”.

"Italia massacrata, la Francia no. E tutti muti". Cacciari: la truffa della Ue sulle sanzioni contro la Russia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.