Fedez, tumore neuroendocrino al pancreas: l'esperto, quante sono le possibilità di guarigione

Fedez ha svelato il nome della malattia che lo ha costretto a un intervento chirurgico: un raro tumore neuroendocrino del pancreas. A spiegare di cosa si tratta ci pensa però Andrea Lenzi, professore ordinario di Endocrinologia all’università Sapienza di Roma. "I tumori neuroendocrini sono rari singolarmente, ma di tanti tipi diversi. In ogni caso, scoprirli in tempo è un importante vantaggio perché ci sono molte più chance di cura". Lo stesso rapper aveva detto di essere stato fortunato a scoprire in tempo la patologia. Per l'esperto, raggiunto dall'Adnkronos, i tumori neuroendocrini sono tantissimi e prendono di mira diverse parti del corpo.

"Quando queste si ammalano – aggiunge -, il pancreas può essere una delle localizzazioni, ma non l’unica. Possono annidarsi nel polmone, nell’aorta, nella tiroide, nel surrene". E le conseguenze? Per Lenzi queste sono delle più disparate: si va dall’ipertensione ai disturbi nervosi di tipo allergico. In ogni caso la diagnosi precoce "è un grande successo ed è la chiave per non avere conseguenze gravi".

A rompere il silenzio dopo la delicata operazione al San Raffaele di Milano anche Chiara Ferragni. La moglie di Fedez ha ammesso che le preoccupazioni sono state tante e che ora l'unica speranza è che sia tutto passato.

