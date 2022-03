PiazzaPulita, Federico Rampini mette in guardia sulla Cina: "Sull'Ucraina un'ambiguità strategica"

24 marzo 2022 a

a

a

Si parla della guerra in Ucraina a PiazzaPulita. Nella puntata di giovedì 24 marzo in onda su La7, tra gli ospiti c'è anche Federico Rampini. È il giornalista a spiegare la strana posizione della Cina nei confronti della Russia, degli Stati Uniti e dell'Europa: "Quella della Cina è un'ambiguità strategica - spiega a Corrado Formigli -, perché è ancora convinta di poter vincere su tutti i tavoli". Non solo, secondo il corrispondente di Repubblica tra Valdimir Putin e Xi Jinping "c'è un rapporto personale e hanno un'idea in comune: che l'Occidente sia un malato terminale. Così Xi è convinto di trasformare la Russia in una colonia cinese".

Terza guerra mondiale? “Putin la sta già cercando”: Rampini, come leggere le mosse di Mosca: scenario inquietante

In ogni caso secondo Rampini il presidente russo è rimasto spiazzato. Da cosa? Dall'unità dell'Occidente. Lo ha detto chiaro e tondo ospite di un altro programma di La7, Tagadà. "Questo è sorprendente per Vladimir Putin perché non si aspettava di avere un effetto così paradossale, non era nei suoi piani".

"Dove sono adesso e come ci hanno fregato". Rampini svela "il piano B pronto da tempo" degli oligarchi russi

Almeno però fino ad ora, visto che "in questa guerra i trionfalismi non esistono". E sempre in tema di "vendetta" nei confronti dell'Europa e degli Stati Uniti, lo zar ha deciso di invadere l'Ucraina. "È vero che abbiamo allargato la Nato, ma la teoria di accerchiamento ad uso e consumo significa che Putin non è mai riuscito a modernizzare il suo paese". Proprio questo avrebbe scatenato la follia del presidente russo.

"Sbagliate, Putin non si limiterà all'Ucraina". Rampini e l'ansia di vendetta dello Zar: perché il Cremlino "andrà fino in fondo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.