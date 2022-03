PiazzaPulita, Angela Mauro: "Paesi dell'est e Zelensky spaventati e scontenti". Retroscena: caos al vertice Nato

24 marzo 2022 a

a

a

Nella giornata di oggi, giovedì 24 marzo, l'atteso vertice Nato a Bruxelles, presenta anche Joe Biden, arrivato in Europa per affrontare la crisi in Ucraina, per trovare nuove soluzioni all'invasione russa.

Al vertice, la Nato ha deciso di dispiegare maggiori supporti militari alla resistenza ucraina: dai droni ai sistemi anticarro. Lo stesso Biden ha spiegato di valutare la difesa aerea. Nel caso, un passo verso l'allargamento del conflitto da Russia-Ucraina a Russia-Nato, dunque con discreta approssimazione Russia-resto del mondo.

Video su questo argomento Biden incontra Draghi al G7? La strana reazione del presidente Usa, un caso a Bruxelles

Non a caso, dopo il vertice, la Russia ha subito mosso truppe in Bielorussia e Crimea. Ma non solo: i toni, dal Cremlino, si sono fatti assai più minacciosi.

Di tutto ciò se ne è parlato a PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli su La7. A fare il punto, in un interessante intervento, Angela Mauro, la corrispondente dell'Huffington Post Italia a Bruxelles. E la Mauro ribalta la prospettiva, spiegando come "i paesi dell’Est Europa confinanti con la Russia escono scontenti dal vertice Nato, vorrebbero un coinvolgimento maggiore. Anche Volodymyr Zelensky è scontento: aveva chiesto l’1% dei ventimila carriarmati”, senza ottenerli, conclude la Mauro. Insomma, il timore che il conflitto si allarghi sembra essere drammaticamente sempre più vicino.

Angela Mauro a PiazzaPulita, clicca qui per guardare l'intervento

Video su questo argomento "Bombe al fosforo sull'Ucraina", Zelensky alla Nato: "Servono i vostri carrarmati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.