Il generale Figliuolo sostituito: ecco il nuovo "commissario" anti-Covid dall'1 aprile

Il generale Francesco Figliuolo verso l'addio alla struttura commissariale anti-Covid. Con la fine dello stato di emergenza prevista per il 31 marzo, anche il lavoro di Figluolo terminerà e il generale tornerà a guidare le operazioni dei quasi diecimila militari italiani impegnati in missioni all'estero. Ma chi ci sarà dall'1 aprile come commissario straordinario per l'emergenza Covid?

Al momento nessuna certezza sul nome, anche se per Il Messaggero il profilo più papabile è quello di un altro generale: Maurizio Riccò. L'uomo al momento è il comandante logistico dell'Esercito e sarà affiancato da un vicedirettore vicario da scegliere tra i dirigenti di prima fascia del ministero della Salute.

Intanto il predecessore di Figliuolo, Domenico Arcuri, deve fare i conti con la giustizia. L'ex commissario rischia infatti il processo. Al centro un'inchiesta su milioni di mascherine ritenute non conformi. I pm contestano ad Arcuri di avere nella "qualità di pubblico ufficiale - è detto nel capo di imputazione - e in concorso con Fabbrocini e in unione e concorso per mutuo accordo con l'imprenditore Vincenzo Tommasi" costituito "intenzionalmente, in capo al Tommasi, con ciò abusando del loro ufficio, un'illecita posizione di vantaggio patrimoniale". Da qui le indagini condotte dalla procura di Roma.

