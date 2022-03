Che tempo che fa, la giornalista russa Marina Ovsyannikova: "Ho paura e mi sento sola, nessuno dal Primo Canale mi ha chiamato o scritto"

27 marzo 2022 a

a

a

"Ho paura e mi sento sola": Marina Ovsyannikova, la giornalista russa che si è opposta all’invasione dell’Ucraina irrompendo lo scorso 14 marzo nello studio del telegiornale nazionale russo, è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3. La donna rischia adesso una pena di 15 anni di carcere. "Quando è iniziata la guerra, sin dal primo giorno, avevo deciso di licenziarmi da Primo Canale perché ho capito che i miei punti di vista non coincidevano con quelli del giornale - ha raccontato Marina -. Volevo andare a protestare, ma ho capito che era impossibile. Così è nata l'idea di fare una cosa diversa, una manifestazione davanti a tutto il mondo, perché la gente russa è contro la guerra".

Video su questo argomento Marina Ovsyannikova "era una spia inglese": tv russa, il servizio contro la giornalista "no war"

Parlando di se stessa, poi, ha aggiunto: "La mia vita sembra un thriller, non so cosa succederà domani. Mi accusano di essere una spia britannica. La mia figura è avvolta da varie teorie di cospirazione. Non so niente, vivo alla giornata e forse è meglio". La giornalista ha spiegato pure che dopo quell'episodio di protesta, sono iniziate delle "vendette" contro di lei: "Mi hanno bucato le ruote della macchina e il giorno dopo non si metteva in moto". La Ovsyannikova, però, ha detto di non avere intenzione di lasciare il Paese.

Che fine ha fatto il ministro Shoigu? "Non può essere un caso": terribili sospetti su Vladimir Putin

Infine l'ospite di Fazio ha parlato di solitudine: "Dal Primo Canale nessuno mi ha chiamato né scritto. Adesso è vietato citare il mio nome e parlare di quello che è successo. Le notizie sono trasmesse con un minuto di ritardo. Le persone su cui ho contato sono scomparse, ma molte persone nuove mi mandano sostegno da tutto il mondo".

"Fattela a remi". Yacht bloccato senza benzina, oligarca russo umiliato dalla Norvegia: un caso clamoroso | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.