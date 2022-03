Non è l'arena, Maistrouk contro il politologo russo: "Gli ucraini stanno già sparendo, come lo spiega?"

28 marzo 2022 a

Tensione in diretta da Massimo Giletti a Non è l'arena su La7, nella puntata del 27 marzo, tra il politologo russo Evgeny Utkin e il giornalista ucraino Vladislav Maistrouk: "Non sono dentro i servizi segreti russi ma non credo che ci sia dissenso molto forte e non posso credere Né all'ipotesi dell'allargamento del conflitto alla Polonia o ai Paesi baltici né ai gulag", esordisce Utkin facendo scattare il giornalista che si trova a Kiev: "Nelle aree occupate le persone stanno già sparendo, come me lo spiega?", sbotta.

"Oppure le persone che scappano da Mariupol e vengono portate in Russia. Come le chiama lei queste?", insiste il giornalista ucraino. "Siamo seri. I campi di concentramento i gulag esistono, gli ucraini stanno sparendo, i giornalisti vengono rapiti e costretti a filmare video propagandistici pro russi".

Lo scontro tra i due è nato dopo le rivelazioni shock del dissidente russo Vladimir Osechkin che sempre a Non è l'arena ha detto, citando fonti all'interno dei servizi segreti russi, che "le forze speciali russe stanno preparando nuovi campi di prigionia, come i gulag, stanno preparando un repressione di massa". E ancora: "Il rischio di una terza guerra mondiale è molto alto. Putin vuole passare alla storia come lo zar. Questa è la guerra del totoalitarismo contro la democrazia. Penso che adesso c'è un alto rischio che le forze russe attacchino Moldavia, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania, ma anche il Giappone. Lui vuole tornare all'Unione sovietica in versione 2.0 con il metodo del totalitarismo. Ma molte persone all'interno del sistema, poliziotti, giudici e agenti dei servizi segreti, non vogliono tornare indietro, sono frustrati e scioccati".

