Tg2, Manuela Moreno: "Basta con questa idiozia". Soldi, cannonata a Bianca Berlinguer? Caos in Rai

Il caso Orsini a Cartabianca continua a tenere banco. La partecipazione del sociologo al talk di Bianca Berlinguer è stata bloccata per le sue opinioni, giudicate troppo filorusse, che avevano fatto esplodere la rivolta del Pd. A complicare la situazione, poi, c'è stata anche la rivelazione del Foglio, secondo cui il compenso del docente sarebbe stato di "circa 2mila euro a puntata". A quel punto molte altre trasmissioni hanno voluto fare chiarezza sugli "stipendi" dei loro ospiti. E' successo un po' in tutte le aziende, anche nella stessa Rai. Cosa che probabilmente non avrà fatto molto piacere alla Berlinguer.

La conduttrice di Tg2 Post Manuela Moreno, per esempio, ha lanciato una frecciatina clamorosa alla conduttrice in diretta. Alla fine della puntata andata in onda ieri sera, come riporta il Tempo, la giornalista ha detto: "Ringraziamo i nostri ospiti, che non abbiamo dubbi vengano per il piacere di stare con noi, visto che non sono pagati. Vero direttore?", ha poi aggiunto girandosi verso il direttore del Tg2, Gennaro Sangiuliano, presente in studio.

Sangiuliano allora ha risposto dandole corda: "Assolutamente, mai pagato un ospite". Uno scambio di battute che è difficile non collegare alla questione Orsini e Cartabianca. Chissà cosa ne pensa Bianca Berlinguer, che potrebbe anche decidere di intervenire per dire la propria.

