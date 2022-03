Maria Elena Boschi? Stivale, spacco vertiginoso e scollatura totale: le foto da urlo scatena la polemica | Guarda

30 marzo 2022 a

Maria Elena Boschi fa ancora discutere. La deputata di Italia Viva ha deciso di aggiornare il profilo Instagram pubblicando una foto tutt'altro che istituzionale. Nello scatto si vede la Boschi in mezzo ai campi, con tanto di vestitino a fiori. Senza poi dimenticare una scollatura mozzafiato, uno spacco vertiginoso e degli alti stivali neri. Il commento a corredo? Una riflessione: "La campagna per me è casa. Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate". Eppure gli utenti del web non hanno mancato di osservare la bellezza della deputata.

"Vabbè, meglio della Leotta!", si legge in uno dei tanti commenti. E ancora: "In versione da campagna sei ancora più sexy…se possibile", "L’Onorevole è una grandissima professionista, ma questa volta Regina di Eleganza ovviamente con il rispetto dovuto", "Ci fai venir voglia di fare tutti i contadini".

Oltre ai complimenti non è però mancata qualche critica. In molti hanno ricordato il mestiere della Boschi: la parlamentare, appunto. Da qui le frecciate: "Si, tu e la campagna una cosa...". Ma non è finita qui: "Proprio braccia tolte all'agricoltura". Non è poi mancato chi si è chiesto se sia il caso per una donna impegnata in politica pubblicare foto così informali su un profilo pubblico.

