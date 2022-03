Rita Dalla Chiesa: "Anche dopo 40 anni non si scappa dalla propria vita". Choc in tv

31 marzo 2022 a

a

a

"Inutile. Possono passare quarant’anni… ma non si scappa dalla propria vita. Fai zapping in una serata di pioggia, e tutto torna esattamente come se ti stesse succedendo in questo momento", Rita Dalla Chiesa ha scritto questo toccante messaggio su Twitter, mentre su Mediaset Extra andava in onda "Il Generale Dalla Chiesa", una fiction già trasmessa da Canale 5 due anni fa.

La miniserie racconta la vita del papà della conduttrice, Carlo Alberto dalla Chiesa, morto il 3 settembre 1982, quando venne assassinato a Palermo dalla mafia. Insieme a lui, vennero uccisi pure la giovane moglie Emanuela Setti Carraro e il suo agente di scorta Domenico Russo. La fiction, in particolare, ripercorre gli ultimi otto anni della vita di dalla Chiesa.

"Tu la mia donna non la umili, brutto imbecille". Will Smith agli Oscar, la Dalla Chiesa sbotta: Chris Rock polverizzato

La figlia del Generale, dopo aver beccato per caso la miniserie in tv, si è lasciata andare a un emozionante tweet, che ha colpito molto i suoi seguaci. Uno per esempio le ha scritto: "Tuo papà è il simbolo dell’Italia migliore, l’emblema di un vero servitore dello Stato". Un altro invece: "Suo padre era un grande uomo, la sua storia mi commuove…Lei una vera signora che stimo molto soprattutto per avere il dono di esprimere le proprie idee senza mai offendere e mancare di rispetto a nessuno, ma centrando sempre il nocciolo della questione".

"Pochi hanno le palle per farlo". Giletti in Ucraina, Rita Dalla Chiesa demolisce Selvaggia Lucarelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.