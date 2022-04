Abramovich, la flotta segreta da 1 miliardo e il legame con l'Italia: "Sussurro", il mistero più grande dell'oligarca

02 aprile 2022 a

Roman Abramovich colleziona yacht come i bambini collezionano figurine. Il Financial Times ha condotto un’inchiesta su questa passione del magnate russo e ha scoperto che non possiede soltanto i famosi Solaris ed Eclipse, ma anche Halo, Garçon e Sussurro: tre imbarcazioni che erano rimaste segrete e che portano a cinque il totale degli yacht di proprietà di Abramovich, per un valore totale di circa un miliardo di dollari.

Secondo il Financial Times, l’oligarca russo avrebbe “parcheggiato” Halo e Garçon ad Antigua, all’insaputa dello stesso governo locale: si tratta di due imbarcazioni “secondarie” rispetto alle costosissime Solaris ed Eclipse, ma valgono comunque rispettivamente 38 e 20 milioni di dollari. Ora rischiano entrambi di essere sequestrate, così come “l’italiana” Sussurro. Questa imbarcazione è stata la prima acquistata da Abramovich nel 1998: qualche anno fa uscì una notizia secondo cui il magnate aveva regalato lo yacht alla sua ex moglie dopo il divorzio.

I servizi di localizzazione marittima mostrano che Sussurro ha un valore di 11 milioni di dollari ed è ormeggiato a La Ciotat, nel sud della Francia: lo stesso porto in cui il governo transalpino il mese scorso ha sequestrato un’imbarcazione da 16 milioni di dollari appartenente a una società legata a Igor Sechino, capo del gruppo petrolifero russo Rosneft. Ci sono però dei dubbi che il Financial Times non è riuscito a chiarire riguardo a Sussurro: non è detto che la proprietà sia riconducibile ad Abramovich.

