Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "L'Europa non è in grado di salvarci la pelle", uno scenario inquietante

"Putin non è un personaggio detestato dalla maggioranza degli europei e degli italiani"; Maria Giovanna Maglie ha parlato in questi termini dello zar a Controcorrente, in collegamento con Veronica Gentili su Rete 4. Anche se poi ha puntualizzato: "Io lo detesto e non da oggi". Il problema, secondo la giornalista, sta anche in chi cerca di contrastare il presidente russo: "Dall'altra parte c'è l'idea di un'Europa debole che non è in grado di salvarci la pelle. Le immagini della guerra sono immagini in cui si vede uno straordinario coraggio degli ucraini, ma questo a Putin interessa fino a un certo punto".

La Maglie, poi, ha parlato di un episodio che le è stato raccontato personalmente: "Oggi un gruppo di amici miei della Onlus 'Ripartiamo', uscito da Leopoli per dirigersi a Mariupol, è stato aggredito dai russi che gli hanno portato via tutto quello che tentava di portare ai profughi, come cibo e coperte. E l'impressione di questi amici è stata che il cibo fosse essenzialmente per loro".

La giornalista, comunque, più volte ha criticato il modo in cui si è deciso di rispondere all'invasione dell'Ucraina. In una recente intervista, per esempio, ha detto che a lungo andare a rischiare sarà soprattutto l'Italia: "Noi abbiamo rinunciato al nostro fabbisogno, in parte dipendiamo dalla Russia, vuol dire che stiamo al freddo e al buio".

