Daniela Santanchè al parco vestita così: cosa "spunta" lì sotto, il più incredibile degli outfit

La denuncia di Daniela Santanchè viaggia su Twitter. Una denuncia che la pitonessa di Fratelli d'Italia pubblica nel pomeriggio di sabato 2 aprile. Si tratta di un video accompagnato da un cinguettio.

Nel tweet, la Santanchè scrive: "Siamo nel centro di Milano, nel cuore della città e guardate cosa c’è all’interno di questo parco: tende ovunque e rifiuti abbandonati. Non si può accettare questo degrado! Il Sindaco Beppe Sala dov’è?!?", chiede con vis polemica la Santanchè. E le immagini, in effetti, sono piuttosto desolanti.

Ma al di là delle immagini del parco, balza all'occhio il clamoroso look sfoggiato da Daniela Santanché, vestita interamente in viola: stivali viola, collant viola, maglione viola e anche un pellicciotto rigorosamente viola. Un outfit molto commentato in calce al video...

