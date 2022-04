Khodorkovsky su Vladimir Putin: "Quanto tempo gli resta". Lo zar sta per morire: clamoroso alla Cnn

05 aprile 2022 a

Per molti anni Mikhail Khodorkovsky è stato l'uomo più ricco di Russia. Poi è diventato il nemico numero uno di Vladimir Putin, l'oligarca dissidente. Ex ceo del gigante petrolifero Yukos, è stato in carcere nove anni, condannato per evasione fiscale. Rilasciato nel 2013, ha riparato in esilio.

E ora, intervistato dalla Cnn, fa il punto sulla guerra in Ucraina e soprattutto su Putin: "Lui è impazzito perché aveva previsto che il popolo ucraino lo avrebbe accolto lanciandogli dei fiori quando ha invaso il Paese. All'inizio quello che voleva fare era cambiare il potere a Kiev e inserire il suo burattino. Ma è andato fuori di testa quando gli ucraini hanno resistito all'invasione", ha premesso.

Dunque, Khodorkovsky dà la sua versione dei fatti sulle ragioni dell'escalation a Kharkiv e Kiev: "Il fatto che le persone a Kharkiv non lo abbiano accolto con i fiori, non solo lo ha fatto arrabbiare, ma penso davvero che lo abbia fatto letteralmente impazzire. È stato allora che ha iniziato a bombardare Kharkiv e Kiev", spiega.

Quindi, l'ex oligarca spiega quali, a suo giudizio, sono le vie per provare a uscire dal conflitto: "Putin adesso ha tre possibilità: continuare a fare pressione sull'Ucraina, usare armi di distruzione di massa per costringere gli ucraini a ritirarsi o avviare negoziati reali". Infine, la profezia: lo zar Putin avrebbe il tempo contato. "Sì, sono convinto che Putin non abbia ancora molto tempo. Forse un anno, forse tre", conclude Khodorkovsky riferendosi alla possibilità che lo zar muoia oppure che venga deposto.

