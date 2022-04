Federico Rampini a Cartabianca: "Perché Biden ha dato del macellaio a Putin. Cosa c'è dietro"

06 aprile 2022 a

Si parla degli orrori di Bucha e degli scenari di guerra in studio da Bianca Berlinguer, a Cartabianca, su Rai 3, nella puntata del 5 aprile. Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera, spiega che il presidente americano Joe Biden "ha usato, per Vladimir Putin, parole come macellaio e criminale di guerra". E questo, sottolinea Rampini, "è un modo per tentare di tenere unito il fronte occidentale e cominciare a prendere le misure per ridurre la dipendenza energetica dell’Europa nel lungo periodo".

Sempre a proposito del presidente degli Stati Uniti, il giornalista che era stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, aveva detto: "Io dell’invecchiamento di Joe Biden ne ho avuto prova in prima persona, sta invecchiando male, ma non decide da solo, ha una squadra valida e non credo che stia facendo peggio di Trump",

Dunque, aveva aggiunto Federico Rampini: "Se Biden assicurasse all’Europa un nuovo piano Marshall sull’energia sarebbe il modo migliore per perdere le prossime elezioni e poi l’Europa non se lo è meritato, ha fatto scelte dissennate sul gas". Insomma, l'editorialista aveva picchiato duro un po' su tutti. Su Biden e sulle folli scelte in materia energetica dell'Unione Europea. Fermo restando che questa guerra l'ha voluta Putin.

